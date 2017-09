La première photo de Rami Malek en Freddie Mercury est à couper le souffle

#RamiMalek looks surprisingly like #FreddieMercury in those #Queen teaser pics. Just hope the film is good!

"Rami Malek ressemble incroyablement à Freddie Mercury sur ces photos de Queen dévoilées. J'espère juste que le film est bon!"

That new picture of Rami Malek as Freddie Mercury has me SHOOK

"Cette nouvelle photo de Rami Malek en Freddie Mercury m'a retournée"

OH MY GOD. IS THAT EVEN HIM? DID I JUST LOOK AT PICTURE OF THE REAL FREDDIE MERCURY AND ACCIDENTALLY THINK IRS RAMI MALEK?

— c (@whatsyrask) 6 septembre 2017