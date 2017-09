12 parents révèlent pourquoi ils regrettent (parfois) d'avoir eu des enfants

Élever un enfant peut constituer une montagne russe d'émotions et puisque la naissance d'un bébé peut changer une vie à tout jamais, mères et pères peuvent parfois penser qu'ils n'étaient pas faits pour être parents.

Douze parents se sont ouverts sur un forum du site Reddit sur leurs regrets et raisons d'avoir eu des enfants — malgré leur amour inconditionnel pour eux — et pourquoi le fait de l'avouer les aide dans la vie de tous les jours.

1. "Depuis que nous avons des enfants, la relation entre ma femme et moi a changé d'une façon que nous n'aurions jamais pu anticiper. Je la laisserais, si ce n'était pas du désir d'être présent dans la vie de nos enfants. Bizarrement, je ne crois pas qu'il y aurait une raison de la quitter si nous n'avions pas d'enfants."

- acb_132

2. "Quand je vois comment le monde peut être horrible et que l'avenir semble épeurant parfois, cela me fait regretter d'avoir eu un fils puisqu'il devra vivre dans ce monde un jour. C'est la seule raison qui me fait regretter de l'avoir mis au monde."

- cmrizzle

3. "Je n'ai jamais eu l'intention de mettre au monde un enfant qui souffrirait toute sa vie en raison de problèmes de santé. J'aime mes enfants, mais je hais les voir souffrir [mon fils a eu une malformation à la naissance]."

- Terra242

4. "J'aime mes enfants et je ne les échangerais pour rien au monde. Mais oui, j'ai des regrets. J'ai ce sentiment de temps en temps et ce n'est jamais parce qu'ils ont fait quelque chose en particulier. C'est parce que je suis une personne égoïste qui a été seule pendant très longtemps. Je m'ennuie d'être en solitaire et des petites choses comme pouvoir sacrer en regardant la télévision ou de ne pas avoir à attendre que les enfants aillent se coucher pour faire l'amour avec leur mère."

- jstanthrprsn

5. "Des fois, j'imagine comment ma vie serait à ce point-ci si je n'étais pas un père. Ma fille a seulement 18 mois, alors c'est encore frais."

- aquiles_brinco

6. "Mes regrets sont sporadiques, mais encore présents. J'ai eu des enfants quand j'étais encore jeune et je les aime plus que tout. Néanmoins, j'ai finalement réalisé ce que je fais de bien dans la vie alors que précédemment je croyais que je ne trouverais jamais rien qui me permettrait d'avoir une carrière. D'être concentré pour tenter de créer quelque chose est presque impossible en raison de l'attention constante que je dois leur porter. Lorsqu'ils seront à l'école, j'aurai plus de temps. Mais j'ai l'impression que j'aurais pu être mieux ancré dans la vie avant de les avoir."

- RainbowJuggler

7. "Ce sont les moments où je suis seul qui me manquent. J'avais récemment planifié un scénario parfait pour être seul au travail dans notre ancien emplacement et ma femme et mes enfants partaient en camping. Ça allait être une semaine en solitaire. Mais aucun de ces deux points n'est survenu. J'ai dû aller travailler dans notre nouvel emplacement plus tôt que prévu et j'ai dû aller chercher mon plus jeune au camping. J'aime mes enfants et je ne hais pas mon travail. Mais bon Dieu, tout ce que je voulais c'était quatre jours en solitaire, ou même seulement trois. Laissez-moi seul pour quelques jours."

- BonquiquiShiquavius

8. "Je crois que chaque parent le regrette à un certain moment. Pas la majorité du temps, mais quelquefois, ça doit se produire. Il y a probablement quelques parents qui le regrettent tout le temps."

- pspforever1



9. "Je pense que beaucoup de parents doivent vivre avec le sentiment qu'ils auraient pu en faire plus dans leur vie s'ils n'avaient pas eu d'enfants (spécialement les femmes). Mais je crois que les gens qui n'ont pas eu d'enfants se demandent souvent ce que leur vie serait s'ils en avaient eu. Dans les deux cas, il y a des regrets et de la curiosité."

- toodaloohi

10. "Seulement quand je voyage en avion. Les vols sont tellement chers pour une famille de cinq. J'ai promis à ma sœur que j'irais bientôt la visiter et je réalise que je pourrai seulement amener un de mes enfants. Ce sera une décision très difficile de choisir seulement l'un d'eux et de laisser les deux autres derrière avec leur père."

- KameKani

11. "Je ne regrette pas de les avoir eus, mais je regrette de les avoir eus alors que j'étais encore jeune. J'avais 26 ans et je voulais accomplir plusieurs choses avant d'avoir des enfants comme voyager et dépenser mon argent pour moi. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai eu mes enfants alors je n'ai jamais eu la vraie liberté d'avoir de l'argent et de le dépenser sur les choses dont je voulais. D'un autre côté, ma vie est très belle en ce moment. J'ai encore de la liberté parce que je suis dans une belle relation et nous nous donnons de l'espace. Donc, je ne regrette pas de les avoir eus, ils sont incroyables, mais le "timing" n'était pas le meilleur."



- cdn27121



12. "J'aime mon enfant de tout mon cœur, mais il y a des journées - celles où je regarde trop les nouvelles - et je réfléchis... pourquoi ai-je amené un autre être humain dans ce monde de merde?"

- talyn5

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Royaume-Uni a été traduit de l'anglais.