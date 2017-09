Les tempêtes Jose et Katia deviennent des ouragans

OURAGANS - Trois ouragans sévissaient simultanément ce mercredi 6 septembre après-midi côté Atlantique, les tempêtes Jose et Katia s'étant hissées dans la catégorie des ouragans venant ainsi s'ajouter au puissant Irma de catégorie 5, a annoncé le Centre national américain des ouragans (NHC).

Dans leurs derniers bulletins d'information à 21h (GMT) les météorologues américains ont indiqué que les vents de Jose soufflaient à 120 km/h (catégorie 1 sur une échelle de 5) et qu'il se déplaçait à 26 km/h en direction ouest-nord-ouest. Il devrait maintenir cette trajectoire pendant les prochaines 48 heures.

Le NHC s'attend à ce que Jose, qui se "renforce rapidement", s'approche vendredi de la catégorie 3 -"ouragan majeur"-, avec des vents entre 178 et 208 km/h.

Il se trouvait à près de 1700 kilomètres de l'archipel des Petites Antilles, dont les Iles-sous-le-Vent ont été invitées à surveiller sa progression. Mais aucune alerte n'a été émise à ce stade.

The Atlantic now has 3 hurricanes active at the same time: #Irma, #Jose and #Katia. The last time this occurred was September 16-17, 2010. pic.twitter.com/JnePDWiHee

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) September 6, 2017