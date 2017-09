Avoir l'air jeune, ça commence à 20 ans!

BEAUTÉ- Plusieurs sont ceux qui, dans la vingtaine, pensent que leur peau est invincible, qu'ils n'auront pas à se soucier de vieillir avant un bon dix ans... Eh ben, c'est faux! L'épiderme perd de son élasticité, le minois se relâche à petit feu. On se met donc en mode prévention pour conserver cet air frais tant apprécié.

Bon, tout le monde s'entend pour dire qu'il est impossible d'arrêter le temps, mais on peut tout de même retarder l'apparition des signes du vieillissement. Les experts sont unanimes : c'est dans la vingtaine que l'avenir de la peau se joue.

Les gestes à adopter

Sans trop s'en rendre compte, à 20 ans, on cause quelques dommages à notre peau qui ne seront visibles qu'un peu plus tard. Pour limiter les dégâts, voici ce qu'il faut faire :

1. S'hydrater deux fois par jour!

Pour prévenir, il faut adopter une routine de beauté à répéter matin et soir. Nettoyage-exfoliation légère-hydration.

On choisit une crème hydratante - idéalement non-comédogène pour empêcher l'apparition d'acné - qui s'accorde à notre type de peau. Mais attention, "les gens ont tendance à penser qu'ils ont la peau grasse, alors qu'elle est normale", affirme l'esthéticienne aux Cliniques Skins, Jenny, qui recommande de faire un diagnostic de peau avec un spécialiste et d'éviter de se tourner vers les produits asséchant. L'application d'une huile hydratante peut même être indiquée dans bien des cas, surtout avant le dodo.

Pour le contour des yeux, on se tourne préférablement vers un gel à effet rafraîchissant qui gardera le regard lumineux. On masse par le fait même les cernes pour activer la circulation sanguine et ainsi réduire leur apparence. Et, pendant la pause dîner, l'application d'une eau minérale qui donne un petit boost subtil d'hydratation et d'antioxydants n'est jamais de trop.

2. On fait la transition antirides au bon moment

Quand on vient tout juste d'avoir 20 ans, on oublie les crèmes à l'acide hyaluronique. Les petits pots qui contiennent du collagène qui nourrissent la peau sont préférables.

Vers la mi-vingtaine, quand des ridules se pointent, on peut se tourner vers les produits anti-âge, en évitant de ne pas piger dans la section "traitement avancé". On se les gardera pour la trentaine quand les premières rides apparaîtront, quand on sera plus en mode sauvetage. On vise toujours la prévention.

3. Boire de l'eau

Ce n'est sûrement pas la première fois qu'on vous le dit, mais buvez et rebuvez de l'eau... Au moins quatre verres d'eau par jour tout en limitant la consommation de café et d'alcool, recommandent plusieurs spécialistes de la beauté.

Pour ne pas oublier d'en boire suffisamment, certains se servent même d'applications mobile. C'est ce qu'ils appellent des cures d'eau... Idéale pour le retour des vacances. Ça permet de garder l'épiderme hydraté en plus d'améliorer la circulation sanguine, rendant le teint plus lumineux.

4. Se protéger du soleil

C'est l'erreur que la plupart des gens font dans la vingtaine : sous-estimer le soleil. On lézarde des heures à l'extérieur en se protégeant plus ou moins adéquatement comme s'il n'y avait pas de lendemain. Petite nouvelle pour vous : il y a un lendemain et votre peau en aura pris un coup. Le soleil détériore le collagène dans la peau, l'asséchant et la rendant moins souple. De plus, les rayons UVA endommagent le derme, amplifiant les signes de vieillissement, et peuvent même colorer encore davantage les cernes.

Il est donc fortement conseillé d'appliquer un écran solaire à l'année. Non seulement ça nous protège du cancer de la peau, mais ça ralentit le vieillissement de beaucoup. On peut choisir une crème hydratante de jour dotée d'un FPS de 15 ou 30 pour les journées au bureau puis une vraie crème solaire (minérale idéalement) combinant filtres UVB et UVA - responsable du vieillissement de la peau - si on compte s'exposer au soleil de façon prolongée. En vieillissant, certains en mettront même sous leur soin hydratant quotidien.

5. Adopter de saines habitudes de vie

Rien de nouveau à vous apprendre. Dormir, rester actif et bien manger (et plus particulièrement se bourrer d'antioxydants) servent, entre autres, à lutter contre le vieillissement cutané.

On évite, au contraire, le tabagisme (vraiment!!!), le stress et la pollution. Ils agressent sauvagement lapeau et peuvent causer des dommages irréparables dès la jeune vingtaine.

Petit conseil pour la nuit : il est recommandé de dormir sur le dos pour empêcher la formation de ridules. Plus vous vieillirez, plus le pli de votre oreiller restera imprégné sur votre peau.

6. Se démaquiller en douceur

Oublier de se démaquiller avant de se mettre au lit est une grave erreur, manipuler son visage comme un morceau de plasticine aussi. Même si vous avez bu un verre de trop, demeurez aux petits soins avec votre peau. Pour s'exécuter, on préfère un soin doux comme un lait démaquillant afin d'éviter d'irriter le visage et de ravager le film protecteur de la peau. Sébum et boutons pourraient se pointer au party.

Important aussi de s'abstenir de nettoyer à l'eau trop froide ou trop chaude.

7. Faire un facial professionnel régulièrement

Avoir sa routine de beauté maison est essentiel, mais un passage chez des professionnels ne fait vraiment pas de tort. De un, ça permet de faire un diagnostic de votre peau, de ses besoins, d'identifier les soins qui conviennent à votre épiderme, et de nettoyer en profondeur. Deuxio, ils ont des produits et du matériel haute performance auxquels nous n'avons pas accès.

Nous avons testé le traitement facial des Cliniques Skins à Montréal et Brossard, des pros du visage et plus particulièrement du resserrement cutané. On a cerné les plus et les moins de notre peau, massé les cernes pour y activer la circulation sanguine et ainsi réduire leur apparence, enlevé les comédons, fait de la microdermabrasion pour exfolier le visage en profondeur. (Si vous saviez tout ce qui peut se loger dans nos pores). Puis on a hydraté, posé un masque au collagène et réhydraté tout le visage, incluant le cou. Après, impossible d'avoir la peau plus en santé, hydratée et lumineuse en plus de se sentir complètement détendu. En gros, un bon ménage du printemps - effectué par les mains magiques de Jenny - qui donne un coup de frais au visage.

Quoi faire dès les premiers signes de vieillissement?

Il ne faut tout d'abord pas (trop) paniquer. Le stress, on vous l'a dit, est l'un des pires ennemis de la peau.

Dans la vingtaine, on continue de se concentrer sur la prévention avec une routine beauté adéquate et sur l'acquisition de saines habitudes de vie. (Oui, on doit mettre un peu de côté les fêtes arrosées et la poutine à 3h du matin). Si vous suivez les suggestions énumérées ci-dessus, vous êtes sur la bonne voie pour vieillir en beauté.

Est-il conseillé d'aller plus loin?

La prochaine étape serait d'envisager un petit tour dans une clinique médico-esthétique pour un traitement non invasif. On se tient cependant loin du bistouri et des traitements éclaircissant, surtout si les dommages sur le visage sont mineurs. Selon la propriétaire de la Clinique Skins à Montréal, Eve Hudon, "quand on commence trop jeune, le danger, c'est d'aller trop loin. On peut plutôt jongler avec les soins selon les besoins, les envies du client", suggère-t-elle.

La microdermabrasion - soin exfoliant en profondeur - peut réduire, par exemple, l'apparence de taches, cicatrices, pores dilatés ou ridules. Le microneedling - un stylo électrique muni de micro-aiguilles qui percent l'épiderme, faisant pénétrer le sérum correcteur en profondeur - permet de raffermir la peau froissée, de resserrer les pores, ridules, rides et pores dilatés en stimulant toutes les couches de la peau. Un soin parfait pour le contour des yeux et de la bouche, ces zones qui ont le plus tendance à plisser. Il y a aussi la microdermalinfusion qui combine microdermabrasion et soin nourrissant à base de sérum.

Quelques séances de Venus Freeze sont aussi recommandées par l'esthéticienne d'expérience Jenny. La technologie emploie de la radiofréquence multipolaire et des champs magnétiques pulsés simultanément, permettant le resserrement de la peau tout en stimulant la production de collagène. C'est non invasif, ça chauffe un peu, mais ce n'est pas douloureux, et ça fait son effet sur l'élasticité de la peau. Un peeling léger à l'acide glycolique de temps à autre peut aussi être indiqué.

Sachez que tous ces conseils s'appliquent autant à elle qu'à lui. Personne n'est exempté du vieillissement.

