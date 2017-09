Né à Casablanca en 1992, Achraf Lazaar évolue au poste de latéral gauche à l'US Palerme. Entre 2000 et 2003, il joue durant trois ans pour l'équipe casablancaise du Raja. C’est en 2014 qu’il est officiellement convoqué par le sélectionneur du Maroc, Badou Zaki, pour prendre part aux matchs amicaux face au Mozambique, à l'Angola et la Russie.

Grand espoir du Maroc et du Toulouse Football Club (TFC), Driss Khalid devient célèbre grâce à une passe talonnade réalisée face au Brésil au tournoi de Montaigu au printemps 2015. Une vidéo qui a fait le tour du monde et a enregistré 436.000 vues sur Dailymotion. Ce jeune talent de 16 ans s'est retrouvé en équipe du Maroc U20 (réservée aux joueurs de moins de 20 ans) lors du 32e tournoi international des U20 de l’Alcudia prévu près de Valence en Espagne du 24 juillet au 4 août prochain.

Le plus jeune international des Lions de l'Atlas – 17 ans – évolue au poste de milieu offensif, d'avant-centre ou d'attaquant gauche. En 2014, Hachim Mastour le groupe professionnel du Milan AC et fait ses débuts en sélection marocaine dès 2015. Il joue actuellement au club espagnol Málaga CF où il a été prêté par le Milan AC pour deux ans sans option d'achat lors du dernier mercato estival. Le club italien étudie actuellement la possibilité d'un retour car le joueur ne bénéficie d’aucun temps de jeu depuis son transfert à Malaga.

Né aux Pays-Bas en 1993, Hakim Ziyech est un footballeur maroco-néerlandais qui évolue au FC Twente. Réputé pour sa frappe et sa technicité, il est convoqué en 2015 par l’entraîneur de l’équipe nationale marocaine Badou Zaki. Hakim Ziyech honore sa première sélection officielle en match de qualification pour la Coupe du monde 2018 face à la Guinée équatoriale.

Né en 1994 à Tétouan, Oussama Tannane évolue à l'AS Saint-Etienne. Formé aux Pays-Bas, ce maroco-néerlandais commence tôt sa carrière dans l'académie de l'AVV Zeeburgia et est rapidement transféré en février 2012 vers les clubs néerlandais du SC Heerenveen en passant par l'Ajax Amsterdam, le FC Utrecht et le PSV. Il est titulaire deux fois pour affronter l'équipe de Chypre U21 et la Turquie U21 (réservée aux joueurs de moins de 21 ans) lors des éliminatoires du championnat d'Europe espoirs 2017.