Le Festival international de la bande dessinée d'Alger fêtera son dixième anniversaire cet automne, du 03 au 07 octobre au Palais de la culture Moufdi Zakaria. Comme depuis 9 ans, un concours de cosplay accompagnera l'événement.

Le cosplay (contraction de "costume" et "play" en anglais) est un loisir très populaire au Japon et à travers lequel des passionnés de bande dessinée, de dessins animés ou de jeux vidéos confectionnent puis endossent les tenues de leurs personnages préférés.

Cette compétition bon enfant est ouverte à tous les Algériens et Algériennes, sans limite d'âge. Vous pouvez y concourir seul ou en groupe. L’inscription au concours se fera sur place, lors du FIBDA, au niveau du stand Z-Link. Les personnes majeures devront se munir d’une carte d’identité. Quant aux mineurs, leur candidature devra être accompagnée d’une autorisation du tuteur légal.

La sélection des vainqueurs pour chaque catégorie s’appuiera sur la qualité et la complexité du costume, l’implication et l’originalité de la gestuelle et des attitudes du candidat et la capacité de mise en scène du cosplayer (entre 30 secondes et 2 minutes).

Pour la réalisation de sa tenue, le candidat pourra se faire aider par une tierce personne à hauteur de 40%. Le jury, composé de bédéistes, de gamers, de passionnés de bandes dessinées et d’artistes, pourra demander à tout moment des preuves du caractère original de la création.

Avis aux indécis : chaque concurrent ne doit postuler qu’avec un seul costume. Par ailleurs, seules les armes factices sont acceptées sur l’événement.

Les prix

Les candidats au concours de cosplay peuvent postuler dans l’une des quatre catégories : premier prix du costume et de mise en scène, prix du meilleur costume, prix du meilleur cosplay de groupe, prix du cosplay le plus drôle et le prix du cosplay tiré de la culture algérienne. Les cinq premiers prix se verront remettre un chèque remis par l’Office national des droits d’auteurs. Leur montant ne nous a pas été communiqué. Ils seront remis lors du dernier jour du FIBDA.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.