Ces instagrameurs culinaires tunisiens qui éveillent vos papilles (PHOTOS)

CUISINE- Sur Instragam, les passionnés de cuisine se défoulent et font partager le meilleur d'eux-mêmes, en l'occurrence de la bouffe bien alléchante. Et les gourmands sont au rendez-vous en s'abonnant massivement à leurs pages, et pour leur grand bonheur, les "e-chefs" livrent aussi les secrets de leurs recettes.

Entre cuisine tunisienne traditionnelle ou revisitée, plats légers ou consistants ou encore les adeptes du healthy, les Instagrameurs excellent dans la présentation, de quoi aiguiser vos papilles.

Une délectation assurée!

Le HuffPost Tunisie a sélectionné quelques instagrameurs culinaires tunisiens à découvrir:

coucoulesgourmands

mega_nem

latunisienneblog

troudibilel

Thank You all so much for my birthday wishes yesterday 😊💛 !Means so so much 🙌 Happy Sunday guys , enjoy 😊💛 #morningslikethese Une publication partagée par Instagram | Bilel Troudi (@troudibilel) le 27 Août 2017 à 3h47 PDT

ms_michka



belleetgourmande

#browniescake Une publication partagée par Zaineb Bessrour (@belleetgourmande) le 30 Août 2017 à 10h04 PDT

labambuona

I'm on a seafood diet. I see food and I est it 🤤🐙🦑🦀🦐❤ #stuffedsquid #calamari #seafood #foodphotography #labambuona. Retrouvez la recette un peu plus bas en commentaires ⬇️🔖🤗 Une publication partagée par La Bam'buona (@labambuona) le 30 Août 2017 à 4h09 PDT

tanwicha

