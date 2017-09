Allianz obtient le statut CFC

FINANCE - Le club fermé des détenteurs du statut de Casablanca Finance City (CFC) vient d’intégrer un nouveau membre. C’est le groupe Allianz, à travers sa société de services financiers en Afrique, Marofinac, qui vient d’obtenir le fameux sésame. Une étape de plus dans la vision stratégique du groupe dans sa croissance sur le marché marocain, et plus largement à travers le continent africain.

"Nous sommes heureux d’avoir rejoint CFC, la première place financière d’Afrique. Avec l’obtention du statut CFC par Marofinac, qui facilitera le développement d’Allianz dans la région, notre hub régional à Casablanca devient réellement opérationnel", indique Coenraad Vrolijk, directeur général Afrique d’Allianz.

Pour rappel, le groupe Allianz est présent au Maroc depuis le 30 janvier 2017 après le rachat de Zurich Maroc. L’assureur allemand peut ainsi s’appuyer sur un réseau de 160 agents généraux et bureaux directs répartis sur tout le royaume. Il emploie également 215 collaborateurs et plus d’une centaine de courtiers. Allianz est également présent au Maroc par sa filiale d’assurance-crédit Euler Hermes Acmar.