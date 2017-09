Marrakech célèbre Yves Saint Laurent à travers une programmation qui s'annonce riche en émotions

ÉVÉNEMENT - L'histoire d'amour entre Yves Saint Laurent et la ville ocre n'a pas fini de faire rêver. À travers une riche programmation, qui démarrera dès le début du mois d'octobre, la Fondation Jardin Majorelle célèbre, en avant-première et en compagnie des Marrakchis, l’ouverture au public du musée Yves Saint Laurent à Marrakech, prévue le 19 octobre prochain. Au programme pour les adeptes de la mode et les admirateurs du célèbre couturier français: des projections de séquences cultes, des défilés les plus marquants et des grands classiques du couturiers, citations inédites, photos...

Pour célébrer l'ouverture imminente de ce nouvel espace artistique de 4.000 m² dédié à l'oeuvre d'Yves Saint Laurent, tombé sous le charme de Marrakech en 1966, c'est toute la ville ocre et ses habitants qui lui rendront, à leur tour, hommage.

Ainsi, du 1er au 31 octobre, une campagne baptisée "Mon Marrakech" sillonnera les principaux axes de la ville, dont la place Jemaa el-Fna, l'avenue Mohammed VI, la place Al Massira ou encore l'avenue Mohammed V.

Cette campagne vise à illustrer l’attachement du couturier pour cette ville qui fût sa muse. À travers des photos d'Yves Saint Laurent à Marrakech et de ses plus belles citations traduites en arabe, qui témoignent de son admiration pour la ville ocre et de son patrimoine, les habitants pourront redécouvrir leur histoire commune avec le couturier.

Au Maroc, j’ai compris que mon propre chromatisme était celui des zelliges, des zouacs, des djellabas et des caftans. Les audaces, qui sont depuis les miennes, je les dois à ce pays, à la violence des accords, à l'insolence des mélanges, à l'ardeur des inventions. Cette culture est devenue la mienne, mais je ne me suis pas contenté de l'importer, je l'ai annexée, transformée, adaptée.

Le 13 octobre, une projection du film hommage à Yves Saint Laurent aura lieu sur la place Jemaa el-Fna à partir de 19h30. Il s'agira d'une compilation d’une soixantaine de minutes des défilés "Les couleurs du monde", "Stade de France 1998" et du dernier défilé au centre Georges Pompidou en 2002, où le couturier a fait ses adieux au monde de la mode. Des images qui mettent en lumière des créations d’Yves Saint Laurent, devenues de grands classiques comme la Saharienne, le smoking féminin ou encore la cape bougainvillée inspirée du Jardin Majorelle. D’autres séquences filmées à Marrakech, ainsi qu’une série de photographies inédites seront également projetées.

L'événement sera marqué par la présence du comité d’honneur du musée Yves Saint Laurent Marrakech, composé d’illustres personnalités du monde de l’art ou de la mode et proche du couturier: Marisa Berenson, Betty Catroux, Tamy Tazi, Catherine Deneuve, Hedi Slimane, Diane von Fürstenberg... Un rendez-vous à ne pas manquer!