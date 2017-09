Invité de "Quotidien", Jamel Debbouze accusé de grossophobie

TÉLÉVISION - Il aurait mieux fait de se retenir. Premier invité, aux côtés de Mc Solaar, pour la rentrée de "Quotidien" sur TF1 lundi 4 septembre 2017, Jamel Debbouze s'est attiré les foudres des téléspectateurs.

La raison ? Lors d'un reportage sur le chanteur Usher accusé de ne pas avoir prévenu ses partenaires sexuels qu'il était atteint d'herpes génital, une des victimes de l'interprète de "Yeah" apparaît à l'écran. La jeune femme, obèse, livre son témoigne, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.

Il n'en fallait pas plus pour entraîner une réaction hilare chez Jamel Debbouze. "Menteuse! Menteuse! Tu mens! C'est impossible! C'est impossible!", peut-on l'entendre crier depuis le plateau, entraînant les rires du public.

À la fin du reportage, Yann Barthès, demande à ses invités s'ils ont un commentaire à faire dessus. Amusé, l'humoriste lâche "Je suis sûr que c'est une menteuse!", devant les personnes qui l'entourent riant de sa blague.

Une scène qui n'a pas du tout plu à la twittosphère qui s'est empressée de critiquer l'humoriste sur le réseau social soulignant une attitude "grossophobe".

Il y a un malaise Jamel Debbouze qui body shame lourdement une nana qui a eu une relation avec Usher, non ? Gène sur le plateau. #Quotidien

"Jamel Debbouze" plus pathétique que jamais, et @Qofficiel qui passent leur temps a donner des leçons laissent faire et se marrent bêtement

— Jean Plessis (@Ballardieu) 4 septembre 2017