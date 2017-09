Education: plus de 9 millions d'élèves rejoignent mercredi les bancs de l'école

Plus de 9 millions d'élèves répartis sur 26.964 établissements scolaires rejoignent mercredi les bancs de l'école à travers l'ensemble du territoire national, soit plus de 270.000 élèves de plus que l'année dernière.

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit donnera le coup d'envoi officiel de la nouvelle année scolaire 2017-2018 à partir de la wilaya de Ouargla.

Le cours inaugural de cette rentrée sera consacré à la citoyenneté environnementale. L'accent sera mis sur l'éducation comportementale, avec la contribution du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, d'autant que le slogan choisi pour cette année scolaire est "Tous mobilisés pour une école citoyenne et de qualité".

4.373.222 élèves sont attendus dans le primaire, 2.820.172 dans le moyen et 1.222.687 dans le secondaire.

Pour ce qui est de l'encadrement pédagogique, la nouvelle année scolaire verra la mobilisation de 36.206 nouveaux enseignants, dont 26.197 enseignants issus de la plateforme numérique, 10.009 enseignants admis lors du concours de recrutement de juin dernier, en sus d'enseignants diplômés des écoles normales supérieures et des enseignants titulaires.

Au titre de la politique de l'Etat en matière de solidarité, la ministre de l'Education nationale a appelé au versement de la prime de scolarité de 3.000 da dans les délais, à l'ouverture des cantines scolaires et à une meilleure prise en charge des enfants aux besoins spécifiques.

La rentrée scolaire 2017-2018 sera également marquée par l'amélioration des méthodes d'enseignement du deuxième palier des cycles primaire et moyen (3e et 4e année primaire et 2e et 3e année moyenne), outre la distribution de 70 millions de livres dont 40 millions nouveaux livres.

Un salon du livre scolaire sera organisé du 5 au 12 septembre à travers l'ensemble du territoire national.

Le ministère de l'Education nationale s'emploiera au cours de cette année scolaire à garantir un enseignement de qualité tout en œuvrant à "améliorer la maîtrise des langages fondamentaux au primaire, à revoir le système d'évaluation pédagogique outre la généralisation progressive de l'enseignement de tamazight, l'amélioration de la gouvernance dans le système scolaire en poursuivant la numérisation du secteur et la mise en œuvre du programme national de formation en direction de tous les personnels".

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.