Education: régularisation de la situation de 668 enseignants et promotion de 2.507 employés

Après avoir rencontré les directeurs de l'éducation la semaine dernière, la ministre de l'Education nationale Nouria Benghabrit a reçu ce lundi 04 septembre les partenaires sociaux, dont des syndicats et certaines associations de parents d'élèves. A cette occasion, elle a annoncé la régularisation du grade de 668 enseignants et la promotion de 2.507 employés à des postes supérieurs (tels que les chauffeurs et les gardiens).

La question de la médecine du travail a également été abordée. Les médecins ont désormais la possibiité d'occuper des postes renforçant la médecine du travail dans le secteur de l'éducation, en application de la circulaire interministérielle de 2015.

Lors de cette rencontre tenue en prévision de la rentrée sociale et professionnelle, la ministre a aussi tenu à rappeler la charte d'éthique et les engagements des employés du secteur à atteindre un niveau d'enseignement qualitatif.

Elle a par ailleurs réaffirmé que "la dérogation octroyée par la fonction publique aux employés administratifs et pédagogues, permettant l'exploitation des listes de réserves a été obtenue en coordination avec le Premier ministre".

Dès lors, la ministre a souligné qu'il était "impossible" de ne pas organiser des concours de recrutement externes jusqu'à l'exploitation définitive des listes de réserves, ajoutant que l'organisation de concours annuels permettait aux diplômés des universités d'y participer. Une élite qui aiderait ainsi le ministère à accomplir de façon optimale sa mission principale: celle de réinstaurer une école de qualité.

La nouvelle année scolaire sera donc marquée par la poursuite de plusieurs chantiers dans le secteur notamment via la parution de 30 nouveaux manuels scolaires.

En outre, des fiches d'accompagnement des élèves seront élaborées cette année pour les matières jugées les plus difficiles pour les élèves. Parmi les disciplines concernées: les mathématiques ou encore la langue arabe.

