Pendant les vacances, le quotidien des enfants cela a été pizza, saucisson, nuggets, glace... Eux, on adoré bien sûr, nous, on a vaguement voire carrément culpabilisé.

C'est promis, on arrête les bêtises et on pense fruits, légumes, poissons, viandes, produits laitiers, glucides, sucres lents... bref EQUI-LI-BRÉ. On commence à tenir ses bonnes résolutions avec le premier repas de la journée et souvent le plus apprécié des enfants: le petit déjeuner.

C'est vrai que matin on n'a jamais beaucoup de temps. Du coup, les enfants engloutissent des pains au lait industriels tartinés de Nutella avant de filer retrouver leur pupitre.

Si je calcule rapidement: 4 enfants x 3 pains au lait par jour pendant 15 ans égal: 65700 pains au lait. Ça donne le vertige non? Il faudra que je pense à demander à "Harry's" ma carte "meilleure cliente".

En attendant, avec un peu d'organisation et d'imagination, il est très facile de faire du petit déjeuner un repas équilibré.

Voici quelques petits conseils et recettes à suivre:

• Dressez la table du petit déjeuner la veille, cela vous évitera de vous lever un quart d'heure avant tout monde.

• Faites-vous offrir ou offrez-vous un extracteur de jus et préparez des jus de fruits et de légumes frais le soir pour le lendemain matin, entreposés dans une bouteille fermée au réfrigérateur. C'est peut-être quelques vitamines perdues, mais toujours moins que les jus de fruits du commerce.

• Mélangez 500 g de fraises + 400 g de sucre + une gousse de vanille fendue en 2 dans un grand saladier en verre, placez le tout 10 minutes au micro-ondes = une confiture maison express.

• Mélangez 1 pot de yaourt avec 1 pot d'huile + 2 pots de sucre en poudre + 2 pots ½ de farine avec poudre levante +1 zeste de citron. Versez la préparation dans un moule à cake et enfournez 40 minutes au four préchauffé à 180°c.

A poser sur la table du petit déjeuner ou à découper en tranches et à congeler chacun s'en servira selon son envie.

• Préparez des barres de céréales maison et entreposez les dans une boîte métallique à l'abri de l'humidité. Saines et économiques. Il n'y a pas seulement qu'aux enfants qu'elles vont plaire.

Exemple de petit déjeuner pour bien commencer la journée



• Un bol de chocolat chaud

Ou un bol de lait d'amandes mélangé à quelques flocons d'avoine, ou un yaourt

• Un jus de fruits frais maison ou un kiwi à la coque

• Du pain aux céréales, ou un gâteau yaourt maison, ou une brioche pâtissière,

ou un bol de flocons de céréales mélangé à du fromage blanc, une pomme râpée et une cuillère de miel

• Une barre de céréales maison

Barres de céréales maison

Facile et bon marché

Préparation: 10 min

Cuisson: 15 min

250 g de flocons de céréales (kammut, orge...) ou de muesli • 75 g de fruits secs au choix (raisins, cranberries, myrtilles, abricots) • 50 g de miel • 50 g de sucre blond • 50 g de beurre • 2 cuill. à soupe d'huile de coco bio • 1 pincée de sel

1 Préchauffez le four à 180°c. Recoupez les fruits secs si nécessaire et faites les gonfler dans un bol d'eau chaude pendant 5 min. Egouttez les.

2 Dans un saladier, faites fondre le beurre avec le sucre, ajoutez le miel et l'huile de coco et mélangez bien.

3 Versez les céréales et les fruits secs et mélangez encore.

4 Répartissez la préparation dans des moules à alvéole rectangulaire en silicone.

Tassez bien et enfournez pour environ 15 min de cuisson.

Laissez bien refroidir avant de démouler.

5 Conservez les barres dans une boite métallique à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Variations et gourmandises:

Lorsque vous l'aurez fait une fois une fois et que vous maitriserez la recette, ajoutez des pépites de chocolat, des éclats de noisettes, des dés de mangues séchés...

Vous pouvez faire couler un peu de chocolat fondu dans le fond des alvéoles, y reposer les barres, puis les laisser au frais avant de les démouler à nouveau.