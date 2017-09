RÉTROSPECTIVE - Le pèlerinage s'achève, aujourd'hui, pour plus de deux millions de musulmans. Les 32.000 pèlerins marocains ont accompli le rituel de lapidation de Satan dans "des conditions confortables" et aucun cas "de nature à susciter l'inquiétude n'a été signalé", a indiqué, ce lundi à la MAP, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laâraj, chef de la délégation officielle marocaine pour le pèlerinage 1438.

Les autorités saoudiennes ont mis les bouchées doubles, cette année, pour éviter les mouvements de foules, malaises et incidents qui ont endeuillé certaines des précédentes années. Les mesures de sécurité ont donc été renforcées dans un contexte régional toujours aussi tendu.

Cette année, d'importants moyens financiers, logistiques et sécuritaires ont été mobilisés, dont le déploiement de 100.000 membres des forces de sécurité, plus de 17.000 employés de la protection civile, soutenus par 3.000 véhicules, et l'installation de plus de 17.000 caméras sur le parcours du Hajj, selon un responsable saoudien à la Défense civile, cité par la MAP.

Un hajj marqué par les précautions sécuritaires et qui "n'échappe pas à l'engouement pour l'image", rapporte l'AFP.

Retour en images sur cette semaine de pèlerinage: