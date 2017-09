La twittosphère célèbre le mariage de Merendina et Raïbi Jamila

MARKETING - Le duo le plus apprécié du goûter au Maroc a enfin sauté le pas: Merendina et Raïbi Jamila ne font désormais plus qu’un. Le produit n'est cependant pas un co-branding contrairement à ce qui est relayé sur les réseaux sociaux. Contactée par le HuffPost Maroc, la branding manager de Raïbi Jamila, chez Central Danone, explique: "Il s'agit d'un lancement de Bimo seul. Raïbi Jamila n'est pas concerné."

La société de biscuiterie Bimo a donc décidé d'ajouter à son produit phare, la fameuse génoise au cacao Merendina, la célèbre boisson lactée rose, pour concocter un cake inédit au chocolat fourré de crème au goût de grenadine. Si ce mariage de saveurs peut paraître surprenant pour quelques-uns, plusieurs consommateurs, au Maroc comme à l'étranger, ont validé de leurs tweets cette union:

D’autres restent néanmoins dubitatifs quant au lancement de cet hybride.

Merendina+ Raïbi Jamila c'est toute mon enfance aussi mais décider de les fusionner relève du sacrilège. — Leila Admi (@LeilaAdmi) 3 septembre 2017 Raibi et Merendina sont des lignes rouges 😒 — Zou Dindane (@dzouhir) 3 septembre 2017

Peut-être est-ce aussi sur Twitter que les responsables marketing ont eu l'idée de ce nouveau produit qui fait actuellement le buzz. De nombreux internautes n'ont en effet pas attendu ce lancement pour vanter l'association du Raïbi Jamila et du Merendina.

Raibi Jamila et Merendina ont été créés pour être dégustés ensemble une peu comme les crêpes et le Nutella #twittoma — Al Marketeur (@AlMarketeur) 27 octobre 2015