Kate Middleton enceinte, les paris sur le prénom du futur "royal baby" sont déjà lancés

Prince William, the Duke of Cambridge, his wife Catherine, The Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte arrive at Tegel airport in Berlin, Germany, July 19, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch | Fabrizio Bensch / Reuters

ROYAUME-UNI - Deux plus un qui font trois. Kensington Palace a annoncé ce lundi 4 septembre la bonne nouvelle: le prince William et sa femme Kate Middleton attendent leur troisième enfant.

Comme lors de ses deux premières grossesses, la Duchesse de Cambridge présente un hyperemesis gravidarum, un terme latin utilisé par la famille royale dans son communiqué qui désigne une forme aggravée de nausées matinales.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 septembre 2017

Si le sexe de l'enfant n'est pas connu à ce jour, le futur bébé prendra la cinquième place dans l'ordre de succession au trône britannique. Fille ou garçon, les paris sont d'ailleurs lancés dans le royaume, et pour les bookmakers britanniques, plusieurs prénoms se dégagent déjà.

Si c'est une fille?

Selon les sociétés de paris Betfair et Paddy Power, Alice et Victoria sont les prénoms féminins qui tiennent la corde. Avant même la naissance de leur fille Charlotte en mai 2015, les bookmakers avaient déjà placé Alice comme prénom favori à 2 contre 1. Cette fois, les côtes sont bien moins enthousiastes, ou plus prudentes, en plaçant Alice à 8 contre 1 sur le site William Hill ou 7 contre 1 sur Ladbrokes.

Un prénom qui n'est pas choisi par hasard par les parieurs qui regardent du côté des ancêtres de la famille royale pour les différentes possibilités qui s'offrent au couple princier.

La princesse Alice était le troisième enfant et seconde fille de la reine Victoria. Sa fille Alix a épousé le Tsar Nicholas II de Russie et fût plus tard exécutée avec sa famille par les Bolcheviques en 1918.

Vivant en Allemagne après s'être mariée avec le prince Louis de Hesse, la princesse Alice devint ensuite la Grande duchesse de Hesse et du Rhin. Elle avait la réputation d'être chaleureuse. Elle est morte en 1878 à l'âge de 35 ans. Sa petite-fille, également appelée Alice était la mère de l'actuel Duc d'Édimbourg, le prince Philip. Il y a encore une autre princesse Alice, qui était la duchesse de Gloucester.

Elle est morte en 2004 à l'âge de 102 ans, un record de longévité dans l'histoire de la famille royale.

La reine Victoria a eu le second plus long règne de l'histoire britannique. Elle a été détrônée par Elizabeth II en septembre 2015. Elle s'appelait en réalité Alexandrina Victoria et était surnommée Drina. Mais c'est Victoria qui a toujours été utilisé, le prénom qu'elle préférait.

Arrivée sur le trône en 1837, elle y restera pendant 63 ans. Elle s'est mariée au prince Albert et eu 9 enfants. Ce prénom était très populaire pour les précédentes princesses de la famille royale.

Le prénom Elizabeth est lui aussi plébiscité par les parieurs sur le site William Hill à 10 contre 1. Le prénom de l'actuelle reine d'Angleterre et grand-mère de William est aussi le deuxième donné à la petite Charlotte en 2015. Évidemment très respectée dans sa famille, la reine prend une place très importante dans la vie de William. L'arrière-grand-mère de ce dernier s'appelait déjà Elizabeth et c'est également le second prénom de Kate.

À 12 contre 1, le prénom Alexandra est lui aussi mis en avant. La reine Alexandra était l'arrière-grand-mère de la reine actuelle. Née en 1844, elle était mariée au roi Edouard VII. Cette princesse danoise était considérée à l'époque comme une des plus belles princesses d'Europe. Comme la mère de William, Diana, elle a obtenu le titre de princesse de Galles avant qu'Edouard VI n'accède au trône.



Et si c'est un garçon?

Du côté des garçons, c'est Arthur et Henry qui trustent les paris des bookmakers. Si Arthur est le second prénom de William, il est aussi et surtout celui que son père le prince Charles voulait lui donner en premier, explique le "Daily Express". Arthur était aussi le prénom d'un des fils de la reine Victoria, le duc de Connaught et Strathearn.

Enfin, Henry est le prénom royal par excellence. Déjà porté à plusieurs reprises par Henri V, VI, VII et VIII, il est surtout le vrai prénom du prince Harry, le futur oncle du potentiel petit garçon à naître.

Pour la petite histoire, Donald est donné à 50 contre 1 sur le site William Hill.