HUMOUR - Jamel Debbouze a changé de look. En plein tournage au Maroc du film "Alad'2", l'humoriste et acteur Kev Adams a publié une photo de son collègue franco-marocain qui arbore une moustache et une petite barbe.

Un style qui n'est pas sans rappeler celui adopté par l'acteur américain Robert Downey JR, l'interprète de "Iron Man".

C'est d'ailleurs à lui que fait référence Kev Adams dans son post Instagram: "On vous embrasse avec Robert Downey JR (@jameldebbouze)", écrit-il sous la photo.

Fin de la Première Partie du Tournage de #Alad2 ! On vous prépare un super film ! Quelques petits jours de repos et cest reparti !! On vous embrasse avec Robert Downey JR ( @jameldebbouze ) ! 🎉✊️😊🌴 Une publication partagée par Kev Adams (@kevadams) le 1 Sept. 2017 à 7h07 PDT

Le tournage de la suite des "Nouvelles aventures d'Aladin" a commencé début août dans les studios de cinéma de Ouarzazate. Kev Adams est de retour dans le rôle principal avec pour partenaire à l'écran Jamel Debbouze, qui devrait incarner le méchant du film.

Le premier opus avait déjà été tourné en partie dans le royaume, notamment à Marrakech. Réalisé par Lionel Steketee ("Case départ", "Le crocodile du Botswanga"), le film devrait sortir sur les écrans en octobre 2018.