33 immigrants clandestins appréhendés à Adrar, Naâma et El-Oued

Trente-trois (33) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Adrar, Naâma et El-Oued par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP "a saisi à In Guezzam (6 RM), une motocyclette, 22 groupes électrogènes, dix (10) marteaux piqueurs et un détecteur de métaux", ajoute la même

A Oran et Tlemcen/2 RM, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières "ont intercepté un narcotrafiquant et 256 kilogrammes de kif traité, tandis qu’un contrebandier a été arrêté à bord d’un camion chargé de 2633 unités de différentes boissons à Mostaganem", conclut le communiqué.

