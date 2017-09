Le célèbre télé-prédicateur Amr Khaled est devenu la risée des internautes après avoir diffusé une vidéo de son pèlerinage à la Mecque. Dans sa vidéo, on voyait ce dernier priait Dieu en larmes pour qu'il exauce les voeux de ses fans et de toute personne qui ferait un commentaire sur sa page Facebook.

Sachant que plus de 8 millions de personnes sont abonnées à son compte Twitter et 28 millions d’internautes à sa page Facebook.

Les commentaires ont raillé cet influent prédicateur égyptien l'accusant d'être un propagandiste, un hypocrite et de surfer sur la nativité des gens avec son semblant de piété.

#عمرو_خالد : أوصافه الاربعة

-الوصف العقلي : موتسفه

-الوصف الوجداني : منافق

-الوصف الايماني : علمه عند الله

-الوصف التجاري: مدلس

منقول pic.twitter.com/vtRmLu2lgB — ح.س.ن أبوعلى (@Masry233) 4 septembre 2017

عمرو خالد وهو عامل دور هند رستم في فيلم إشاعة حب.. إوعى يا سونة يا خاين😂😂

#يوم_عرفه#عيد_الأضحى pic.twitter.com/YeFhcTMY48 — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) 31 août 2017

Légende: Amr Khaled jouant le rôle de Hind Rostom dans le film "Ichaat hob"

عمرو خالد من الحرم: اللهم إرضى على متابعي صفحتي واجعلهم من أهل الجنة..

هو رايح يحج ويتقرب من الله ؟! حتى مناسك الحج لم تسلم من #تجار_الدين pic.twitter.com/xYFLkc1Prh — mirvat khaskieh (@mirvatkhaskieh) 31 août 2017

Légende: Même le hajj n'a pas été épargné par les commerçants de la religion

Amr Khaled a gagné une notoriété fin les années 90 lorsqu'il a commencé ses prêches télévisées. Sa particularité est son language en arabe dialectal, simple et accessible au grand public. Bon orateur, sa cible est les jeunes et les riches, hors porté des prédicateurs traditionnels. On estime qu'il est responsable de la réislamisation rampante de la société égyptienne et des sociétés arabes en général dans les années 2000.

