Qui est Sabrina Gonzalez Pasterski, la nouvelle Albert Einstein?

GÉNIE - Sabrina Gonzalez Pasterski sera-t-elle la prochaine Albert Einstein? Beaucoup semblent le penser. Celle qui a construit et piloté un avion à l'âge de 12 ans et construit un monomoteur à 14 ans, est pressentie à un avenir plus que prometteur. Souvenez-vous bien de ce visage.

Sortie major de la célèbre université américaine MIT (Institut de Technologie du Massachusetts, qui compte dans ses lauréats plusieurs prix Nobel), cette américano-cubaine de 24 ans, spécialiste en physique quantique et doctorante au sein de la prestigieuse université américaine d'Harvard, impressionne déjà la communauté scientifique. Ses travaux ont notamment été salués par le célèbre physicien, théoricien et cosmologiste britannique, Stephen Hawking.

Meet the young woman #sabrinaPasterski that @Harvard believes is the next Einstein https://t.co/ohOtdZvByD — Ash Paul (@pash22) 26 août 2017

Sur son blog personnel, physicsgirl.com, Sabrina Gonzalez Pasterski reste pourtant modeste: "Je suis une simple étudiante. J’ai encore tant à apprendre. Je ne mérite pas toute cette attention", écrit-elle. La jeune femme affirme ne jamais avoir bu une goutte d’alcool ni fumé de cigarette, n'être inscrite sur aucun réseau social et ne pas posséder de smartphone.

Ses sujets de prédilection? Les trous noirs, la gravité et son impact sur l'espace et le temps. Sabrina Gonzalez Pasterski oeuvre également dans plusieurs pays pour promouvoir la place des femmes dans les études scientifiques, ce qui lui a valu d’être invitée à la Maison Blanche. La jeune femme est ainsi promise à un avenir brillant.