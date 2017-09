DESIGN - Nouvel événement culturel en vue: la Casablanca design week présentera sa première édition en octobre prochain. Sept jours durant, du 24 au 30 octobre, l'événement rassemblera acteurs du design et de la création, professionnels du secteur ou simples visiteurs amateurs du genre, indique un communiqué des organisateurs.

Autour de la question thématique "Qu'est ce qu'on conçoit?", fil rouge de cette première édition, la semaine promet de présenter dans plus de dix lieux de Casablanca différents événements. Seront ainsi proposés des balades​ ​urbaines​ ​dans le centre art-déco de Casablanca, une exposition dédiée aux origines du design au Maroc, une conférence autour des thèmes de l'entrepreneuriat, de l’industrie et de l’économie créative, des témoignages de créateurs, entrepreneurs et designers, ou encore une programmation digitale incluant vidéos, interviews, exposition digitale... Cerise sur le gâteau: tous ces événements sont totalement gratuits et ouverts à tous.

Toujours dans cette démarche "participative et ouverte", la Casablanca Design Week invite les designers, mais aussi les espaces, les galeries, les restaurants, les entreprises et les bénévoles à se joindre en amont à l'événement, précisent les organisateurs. On pourra ainsi apporter sa pierre à l'édifice en associant son lieu à la semaine, en présentant une exposition virtuelle ou encore en concoctant un menu spécial pour associer aussi la gastronomie à la fête. Les personnes intéressées pourront trouver les détails de cet appel à participation sur le site de la Casablanca design week.

La Casablanca Design Week est organisée par Houna, association qui se présente comme "une plateforme collaborative d’expérimentation, d’interaction et de développement qui vise à renforcer l’économie créative et baisser les barrières entre les créateurs et le public".