Le Maroc envoie deux avions Canadair pour aider à combattre des incendies en Italie

INCENDIE - Les Forces armées royales (FAR) ont envoyé deux avions Canadair de type CL-415 pour aider à éteindre les feux qui se sont propagés dans différentes zones italiennes, détruisant plus de 2000 hectares de forêts.

Plus de 41 zones ont été touchées par les incendies, en raison de conditions d'extrême sècheresse causées par la hausse de température et le manque de précipitation. Les flottes italiennes, marocaines et françaises se sont unies pour combattre les feux qui affectent depuis bientôt 12 jours l'Italie méridionale, y compris la Sicile et la région de Molise.

Il y a quelque jours, les autorités italiennes avaient sollicité l'aide de l'Union européenne et des pays amis pour dominer ces incendies ravageurs qui sévissent dans le pays. Le Maroc a répondu à l'appel en mettant au service de l'Italie les membres des FAR.

Ce n'est pas la première fois que le Maroc vole au secours des pays voisins touchés par des incendies ravageurs. Après l'Espagne, c'est le Portugal que le Maroc avait soutenu en juin dernier par l'envoi d'un avion Canadair pour l'aider à combattre les nombreux incendies qui avaient frappé le centre du pays.