La mannequin brésilienne, Isabel Fontana à Marrakech

MANNEQUIN - Une bombe à Marrakech. La mannequin brésilienne, Isabeli Bergossi Fontana, profite du soleil de la ville ocre. Le programme s'annonce bien chargé.

A peine arrivée, celle qui a défilé pour les plus grands, de Dolce & Gabbana à Emilio Pucci, en passant par Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Dsquared2, Ermanno Scervino ou encore Isabel Marant, et a fait la couverture de presque toutes les éditions internationales de Vogue mais aussi Elle Brésil et Muse, est allée visiter le Jardin Majorelle.

La jeune femme de 34 ans s'est également rendue dans la boutiqu-h ôtel Jnan Tamesna à Marrakech et a dégusté des spécialités locales.

Having a good time #marrakech ❤️❤️❤️ Momento turismo #ysl #majorellegarden Et opslag delt af Isabeli Fontana ♋️♑️♈️☯️☮️🕉 (@isabelifontana) den 3. Sep 2017 kl. 8:02 PDT