Ouverture lundi de la session 2017-2018 du Conseil de la nation

Le Conseil de la nation ouvrira sa session ordinaire pour l'année 2017-2018, lundi à 11h00, indique dimanche un communiqué du Conseil.

L'ouverture de cette session intervient en application des dispositions de l'article 135 de la Constitution et de l'article 15 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale (APN) et le Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du Parlement et le gouvernement, précise la même source.

