Reconnaissez-vous ce petit garçon devenu chanteur?

PEOPLE - Est-ce l'ambiance de la rentrée qui l'a encouragé à partager cette photo de lui écolier? Une courte légende accompagne la photo pour décrire ce petit garçon aujourd'hui devenu grand, et rappeur de profession: "Colle roulé bleu, Bombers, Tête de 3afrit". Un regard à la fois coquin et déterminé a toisé aujourd'hui les fans du chanteur Laouni Mouhid, plus connu sous son nom de scène: La Fouine.

Le cliché a été rapidement liké et partagé sur les différents réseaux sociaux où il a été publié.

Ce n'est pas la première fois que La Fouine partage une photo de lui enfant. Il y a un an, toujours en septembre, la Fouine partageait une photo de lui petit, sparadrap au front, en demandant à ses fans si ses traits avaient changé, non sans ajouter le hashtag #scarface, clin d'oeil à un titre à succès de Booba, rappeur et ennemi juré du chanteur à la barbichette.

Le rappeur français d'origine marocaine s'amusent régulièrement à partager des clichés de lui, dans des buts plus ou moins utiles. Que ce soit pour s'amuser de la confusion qui peut exister entre le maillot du Real Madrid et celui de Valence, à l'occasion d'une photo prise à Casablanca, ou pour attirer l'attention du public sur l'engagement de la maison d'enfants Lalla Hasnâa de la ville blanche, à qui La Fouine avait reversé en juin dernier une partie de son cachet du festival Mawazine, le chanteur ne perd jamais une occasion de garder le contact avec ses admirateurs.