"Kindil El Bahr" au programme du festival de la ville de Québec

Le court métrage de fiction "Kindil El Bahr" du réalisateur franco-algérien Damien Ounouri sera projeté au 7e Festival de cinéma de la ville de Québec (Canada) prévu du 12 au 23 septembre, a appris l'APS auprès de l'équipe du film.

Sorti en 2016, "Kindil el bahr", basé sur un scénario coécrit par le réalisateur et la comédienne algérienne Adila Bendimred, évoque la condition de la femme à travers l`histoire de Nafissa, battue à mort par un groupe d`hommes sur une plage.

Le film a récemment été distingué du prix du meilleur réalisateur et celui du public au 6e Festival du film africain de Louxor (Egypte) ainsi que du prix du meilleur court métrage au 22e Festival Regards sur le cinéma du monde à Paris, en plus du Prix "Filmmaker to filmmaker Award" du 26e Festival du court métrage d'Aspen dans le Colorado (Etats Unis).

