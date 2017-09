Arrestation de deux personnes suspectées d'avoir braqué une agence de transfert d'argent à Tétouan

ARRESTATION - Le service préfectoral de la police judiciaire (SPPJ) de Tétouan a arrêté, vendredi soir, deux individus pour leur implication présumée dans le braquage d'une agence de transfert d’argent, indique ce 2 septembre la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les premiers éléments de l’enquête relèvent que les deux suspects se sont emparés, le 4 août dernier, d'une somme de 25.000 dirhams à l’intérieur de l'agence de transfert d’argent, sise quartier Touta à Tétouan, après avoir menacé l’employé à l’arme blanche, précise la même source.

Les investigations et les enquêtes menées ont permis d’identifier et d'appréhender, vendredi soir, les deux mis en cause au quartier Boujrah, a précisé la même source, faisant savoir qu’ils ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.