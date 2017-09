CM 2018: L'Algérie humiliée face à la Zambie, la qualification devient quasi-impossible

Photo d'archive | RYAD KRAMDI via Getty Images

La sélection algérienne a été humiliée a Lusaka samedi 2 septembre en s'inclinant 3-1 face à la Zambie pour le compte de la 3e journée du groupe B des éliminatoires de la coupe du monde 2018, rendant sa mission de se qualifier au mondial russe quasi-impossible.

Menés 2-0 après la première période, les Verts ont réduit le score à la 54e minute. Mais le sélectionneur Lucas Alcaraz n'a pas su profiter de l'infériorité numérique de la Zambie dès la 55e minute et l'Algérie a encaissé un 3e but à la 88e, terminant la phase aller des éliminatoires avec seulement 1 point, loin derrière le Nigeria, premier avec 9 points, la Zambie (4) et le Cameroun (2).

La mission s'annonçait déjà difficile dès le début du match. Le premier but de Brian Mwila pour la Zambie à la 6e minute a pointé du doigt de grandes défaillances dans la défense algérienne. Le manque d'expérience de Ilyas Hassani, aligné par Alcaraz comme titulaire alors qu'il s'agissait de sa première sélection internationale, s'est révélé fatal sur le 2e but de Mwila à la 32e minute.

La première mi-temps désastreuse des poulains d'Alcaraz a imposé des changements. L’entraîneur espagnol a remplacé Hassani par Youcef Attal qui a évolué sur le côté droit de la défense tandis que Aissa Mandi est rentré dans l'axe. Les Algériens s'en sont portés mieux et ont pu réduire le score à la 54e minute grâce à un but de Yacine Brahimi.

L'attaquant zambien Fashion Sakala a reçu un deuxième carton jaune après un tacle sur Saphir Taider à la 55e minute. Tout semblait aller en faveur de l'Algérie mais la Zambie a fini par enfoncer le clou avec un troisième but fatal de Enock Mwepu à la 88e minute.

Pour se qualifier au mondial russe en 2018 désormais, l'Algérie va devoir gagner les trois matchs qui restent et espérer trois défaites d'un Nigeria en grande forme, soit un effondrement total. Autant dire que c'est une mission impossible.

