La fête du sacrifice... de l'environnement (VIDÉO)

ENVIRONNEMENT-Les marchés au vif s'installent pour quelques semaines. Odeurs d'excréments se dégagent dans l'air. Sur la route, des résidus de paille sont éparpillés et dans le voisinage, les bêlements s'élèvent. C'est la fête de l'Aid el Adha!

Quelques jours après, vient le jour de l'Aid. Rassemblements familiaux et festivités s'ensuivent. Et ensuite, comme chaque année, au lendemain de la fête, les rues se transforment en un tas d'ordures et de saletés, sortis direct des ménages tunisiens.

On sacrifie des moutons, mais aussi l'environnement. Peau, organes, paille et autres déchets sont éparpillés sur les trottoirs, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous.

Une fête? La fête de l'inconscience peut-être?

