Rabat: Une patiente de l'hôpital Moulay Youssef porte plainte pour agression sexuelle

Une patiente de l'hôpital Moulay Youssef de Rabat porte plainte pour agression sexuelle | alvarez via Getty Images

AGRESSION SEXUELLE - La direction du centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina a ordonné l'ouverture d'une enquête suite à une plainte concernant une agression sexuelle commise à l'encontre d'une patiente à l'hôpital Moulay Youssef à Rabat.

Dès la réception d'une plainte de la patiente (H.K), indiquant qu'elle a été harcelée sexuellement par un médecin de l'hôpital Moulay Youssef, la direction du CHU a ordonné "l'ouverture d'une enquête minutieuse et neutre, l'audition de la personne en question sur les actes qui lui sont reprochés et la remise à la direction du CHU de toutes les conclusions qui découleront de l'enquête, y compris l'interrogatoire des témoins présents lors de l'incident", a souligné, jeudi 31 août, le ministère de la Santé dans un communiqué.

Cette mesure prise par la direction du centre hospitalier Ibn Sina de Rabat "relève également des responsabilités administratives et de gestion de cette direction, soucieuse de protéger les droits, aussi bien des médecins, des infirmiers, des techniciens et administrateurs que ceux des patients et des accompagnants", indique le communiqué.

Cette affaire intervient deux semaines après l'agression sexuelle d'une jeune fille dans un bus de Casablanca, dont la vidéo, qui a choqué de nombreux internautes, a poussé des centaines de personnes à organiser des sit-in pour appeler à mettre fin à la "culture du viol" et au harcèlement quotidien des femmes.