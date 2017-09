SÉRIES - Dans "Game of Thrones", chaque détail compte.

La costumière Michele Clapton en est bien consciente. Chargée de dessiner robes, capes et armures — voire des objets inattendus — elle a travaillé sur six des sept saisons de cette série réunissant des millions de fans à travers le monde. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle ne sait pas toujours à quoi s'attendre de la part des scénaristes de la série, qui ont la réputation d'en dire le moins possible.

Malgré tout, elle porte un soin particulier à refléter les parcours intimes des différents personnages, ce que l'on ne remarque pas forcément au premier visionnage. Comme elle reçoit des indications de David Benioff et D.B. Weiss, et d'autres membres bien placés de l'équipe, il peut être intéressant de s'attarder sur les tenues des personnages principaux, afin de déceler des indices sur la suite des événements.

ATTENTION SPOILERS Cet article évoque un passage de l'épisode 7 de la saison 7

Vous êtes vraiment sûr de vouloir savoir?

Alors, c'est parti.

Comme l'ont remarqué de nombreux fans, c'est le cas pour Daenerys (Emilia Clarke), dont les tenues militaires à écailles font écho à la mission qu'elle s'est donnée de reconquérir Westeros et d'y faire revenir les Targaryen, tout en nouant des liens avec un beau brun venu du Nord.

"Pour Daenerys, le moment est venu d'adopter les formes et couleurs de sa maison", explique-t-elle au HuffPost. "Elle est désormais très près d'atteindre son but. (...) J'aime cet épanouissement, cette confiance qui s'affirme dans son style, avec l'idée qu'elle va peut-être monter sur le trône."

Cela dit, au fur et à mesure qu'elle découvre Jon Snow (Kit Harington), ses tenues se parent d'un peu de fourrure, élément caractéristique de l'accoutrement septentrional, ce qui laisse entrevoir un symbole de son attachement grandissant au roi du Nord.

"Il se passe clairement quelque chose entre eux!", ajoute-t-elle, comme le montrait l'épisode final de la saison 7 (en même temps que l'on apprenait le lien familial qui unit les deux personnages). "Je voulais que cela se voie dans sa tenue, qui est à la fois remarquable et pratique."

La fourrure blanche de Khaleesi est aussi le signe du rapprochement avec les gens du Nord.

"Je me suis inspirée des tenues des sauvageons, et notamment du manteau porté par Jon Snow, lui-même inspiré par celui de Mance Rayder (Ciarán Hinds)", précise-t-elle. "Je voulais que la fourrure mette en valeur la silhouette de Daenerys. J'avais aussi envie d'un look de guerrière, de quelque chose de très beau." Cette tenue en fourrure synthétique a nécessité 12 semaines de travail.

Les similitudes avec le manteau de Jon dans la saison 7 – sur lequel figure un entrelacement naturel de fourrure marron et noire, loin de ses anciennes tenues exclusivement noires – ne sont pas fortuites, surtout si l'on pense au parallèle entre Jon et Mance Rayder dans le récit.

Comme le souligne Michele Clapton, les costumes de Sansa (Sophie Turner) font aussi référence à son histoire personnelle. Après avoir repris Winterfell des mains de sa brute de mari et de son armée, la jeune femme choisit une robe austère, recouverte d'une cape, tenue qui reflète "l'idée de cocon, de sécurité derrière les lacets de son vêtement", analyse la costumière.

"La coupe est stricte, mais les étoffes sont douces. J'ai essayé de saisir tout ce qui était arrivé à Sansa – les blessures, les violences et les frustrations qu'elle avait subies – tout en lui donnant un côté fort. Son style laisse transparaître tout ce qu'elle a appris."

On peut même déceler l'influence de Littlefinger (Aidan Gillen) dans la "façon bien précise dont elle porte ses bijoux". A l'inverse, la dévotion de Cersei (Lena Headey) pour sa famille a créé des affinités pour l'iconographie de la famille Stark.

"Les motifs ne sont pas là pour faire joli", nous dit la costumière. "Ils ont un sens."

Il y a cependant un personnage dont les tenues ne permettent pas de déceler quoi que ce soit: c'est Bran (Isaac Hempstead Wright).

Certains fans de "Game of Thrones" sont séduits par la théorie qui voudrait que Bran soit en réalité le Roi de la Nuit, étant donné sa capacité à voyager dans le temps, à voir le chef des Marcheurs Blancs dans ses visions, et la ressemblance des deux personnages en termes de tenues. Mais lorsque nous avons interrogé Michele Clapton sur ce point, elle nous a répondu d'un franc: "C'est vraiment tiré par les cheveux!!"

Cet article, publié à l'origine sur le HuffPost américain, a été traduit par Laura Pertuy pour Fast for Word.