3ème Festival national de la chanson engagée en septembre à Tiaret

La troisième édition du Festival national de la chanson engagée se tiendra du 11 au 13 septembre prochain à Tiaret, a appris l'APS du commissaire du festival.

Le retour de cette édition placée sous l’égide du ministre de la Culture promet des nouveautés et autres surprises par rapport aux deux éditions précédentes, à travers notamment l’introduction de nouveaux prix qui seront décernés aux meilleurs textes, interprétations et compositions. Ces prix s'ajouteront à ceux qui seront décernés au trois premières troupes de ce concours, a indiqué Belkacem Benaouda.

L'introduction de ces prix spéciaux du meilleur texte, composition et interprétation se veut une occasion de plus pour encourager les participants à fournir plus d’efforts pour promouvoir la chanson engagée et l’améliorer, selon la même source. Le Jury sera composé du poète Slimane Djouadi, ainsi que d’autres artistes à savoir Mohamed Laaraf, Yousfi Toufik et Maati Kamel.

Quinze wilayas ont confirmé leur participation à cette troisième édition de cette manifestation à raison d’une troupe pour chaque wilaya, en attendant la participation de Tiaret, wilaya organisatrice avec trois troupes, a ajouté le même responsable.

Il est prévu, à l’occasion, l’organisation d’expositions de photos des première et deuxième éditions de ce festival et de doyens de la chanson patriotique, ainsi que des soirées artistiques animées, notamment par la chanteuse Nada Erayhane, qui donnera le ton à cet événement musical, avec sa voix sublime, aux côtés d’autres chanteurs tels que Mohamed Laaraf, Yousfi Toufik et Nasreddine Blidi.

