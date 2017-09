Aïd Al Adha: Grâce royale au profit de 665 personnes

REMISE DE PEINE - A l'occasion de l'Aïd Al-Adha, le roi Mohammed VI a accordé sa grâce à 665 personnes dont certaines sont en détention et d'autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du royaume, indique jeudi un communiqué du ministère de la Justice.

En tout, 563 personnes actuellement en détention ont obtenu soit une grâce sur le reliquat de leur peine d'emprisonnement, soit une remise de peine ou de réclusion, soit une commutation de la peine perpétuelle en peine à temps.

102 autres personnes poursuivies en état de liberté ont obtenu une grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat, sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l’amende, sur les peine d’emprisonnement et d'amende, ou sur la peine d’amende seule.

Le 19 et 20 août, à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple et de la fête de la jeunesse, le roi avait grâcié près de 900 personnes.