La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation de la compagnie aérienne “Syphax Airlines” a été refusée, annonce le ministère du transport dans un communiqué rendu public, ce jeudi 31 août 2017.

En effet, le Conseil national de l’aviation civile a estimé après l’examen du dossier présenté par la compagnie aérienne, que suite à la crise que connait ” Syphax Airlines ” depuis l’année 2015, les conditions d’obtention de l’autorisation d’exploitation ne sont plus remplies en ce qui concerne les compétences professionnelles, les moyens techniques et humains et ce conformément à l’article 108 du Code de l’aviation civile.

Le conseil a appelé ” Syphax Airlines ” à présenter les documents nécessaires conformément aux règlementations en vigueur et de lui soumettre le dossier de nouveau.

La compagnie ” Syphax Airlines ” créée en 2011, par l’homme d’affaire Mohamed Frikha, moyennant un capital de 10 millions de dinars a annoncé, le 30 juillet 2015, la suspension de tous ses vols suite à la décision de l’ Association internationale du transport aérien( IATA ) qui venait alors de demander de tous les compagnies aériennes, les agences de voyages et les voyagistes agrées, de suspendre immédiatement, leurs activités avec cette compagnie tunisienne privée, pour non respect de ses engagements financiers.

Le 20 août 2015, le Conseil du Marché Financier avait décidé , de soumettre, le fondateur de la compagnie Mohamed Frikha, en sa qualité d’actionnaire majoritaire de Syphax, à une Offre Publique de Retrait (OPR).

En vertu de cette décision, Frikha serait tenu de racheter les 2 402 671 actions, propriété du reste des actionnaires, moyennant un prix de 3,900 dinars, ce qui lui “coûterait une somme de 9,37 millions de dinars (MD).

Le 12 juillet 2017, la chambre civile du tribunal de Sfax 2 a approuvé le plan de sauvetage de la compagnie, qui comporte des facilités de remboursement des dettes, soit le paiement de 128 millions de dinars sur 15 ans.

Il a été prévu que ” Syphax Airlines “reprendra ses activités entre les mois d’octobre et décembre 2017 après le renouvellement de l’autorisation de la navigation aérienne et le parachèvement de toutes les procédures administratives et techniques, selon la déclaration du porte parle officiel des tribunaux de Sfax, Mourad Turki.

Par ailleurs, le patron de Syphax Airlines Mohamed Frikha, qui est devenu également, député du mouvement Ennahdha a été accusé par trois députés de l’ARP et des journalistes de l’utilisation de sa compagnie pour le transport de terroristes vers la Turquie, depuis l’aéroport Thyna Sfax, laquelle accusation a été démentie par le chef d’entreprise. Ce dernier a même estimé que ces déclarations s’inscrivent dans le cadre d’agendas politiques.

