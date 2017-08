Ce papa a une réaction parfaite face au caprice de sa fille

PARENTS - Tous les parents ou presque ont forcément vécu ce terrible moment du caprice au supermarché. Dans l'Ohio, Terrel Crawford, père de la petite Ari, n'y a pas échappé. Et il a décidé de partager en direct sa réaction sur Facebook.

Une seule solution face au problème pour ce papa: faire preuve de beaucoup de patience, comme le montre la vidéo en tête de l'article. Ainsi, plutôt que de crier ou de céder, il préfère amener sa petite de trois ans sur le parking du supermarché pour lui demander calmement de cesser ses cris.

Selon Terrel, s'il est normal de gâter ses enfants, il est aussi important de ne pas céder à tous leurs caprices et de les forcer à écouter. Et les internautes apprécient visiblement cette méthode parentale. Sur le réseau social, la vidéo à déjà été vue plus de 21 millions de fois.