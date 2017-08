IMMOBILIER - Connue pour avoir été l'une des premières incarnations du personnage de jeu vidéo Lara Croft, l'actrice britannique Rhona Mitra met en vente sa maison "marocaine" à Venice, à Los Angeles, pour la modique somme de 2.55 millions de dollars.

Cette demeure de près de 300 m², composée d'une cuisine, trois pièces et trois salles de bains, ainsi qu'une agréable terrasse reprend les éléments essentiels de l'artisanat et de la culture marocaine: tapis berbères, handira, tapisserie, boiserie, lanternes, salons marocains, mobilier traditionnel... La demeure regorge de petits détails rappelant le royaume.

Selon le Los Angeles Times, l'actrice de 41 ans aurait acheté la propriété en 2003 pour 979.000 dollars. Une jolie plus-value en perspective pour l'anglaise qui a démarré sa carrière à la fin des années 90, dans les séries télévisées "The Bill" et "The Man Who Made Husbands Jealous".