L'Irak annonce la reprise de Tal Afar, un des derniers bastions de l'EI

Le Premier ministre irakien Haider al-Abadi a annoncé jeudi la reprise au groupe Etat islamique (EI) de Tal Afar, l'un des trois derniers bastions jihadistes dans le pays, finalisant ainsi la reconquête de l'ensemble de la province septentrionale de Ninive.

"Notre bonheur est complet, la victoire est arrivée et la province de Ninive est désormais entièrement aux mains de nos forces", a affirmé M. Abadi dans un communiqué parvenu à l'AFP, en référence à cette région du nord de l'Irak dont les forces anti-EI avaient déjà repris début juillet le chef-lieu, Mossoul, aux jihadistes.

Le 20 août, les forces gouvernementales et paramilitaires irakiennes avaient lancé l'assaut sur Tal Afar, à 70 km à l'ouest de Mossoul.

L'avancée avait été rapide dans cette ville qui comptait 200.000 habitants avant l'arrivée des jihadistes. Les forces anti-EI avaient toutefois rencontré une forte résistance des combattants de l'EI dans une localité plus au nord, al-Ayadieh, sur la route menant à la Syrie.

Lors d'une offensive fulgurante en 2014, l'EI s'était emparé de près d'un tiers de l'Irak mais il a ensuite perdu beaucoup de terrain devant les multiples offensives lancées par le pouvoir irakien et ses alliés dont une coalition internationale menée par les Etats-Unis.

Après la reprise de Tal Afar, l'EI ne tient plus que deux zones: Hawija, à près de 300 km au nord de Bagdad, et trois villes de l'ouest désertique frontalier de la Syrie: al-Qaïm, Rawa et Anna.

