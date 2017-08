Bloomberg via Getty Images

Le Conseil national de l’aviation civile a donné son accord de principe à la création de deux compagnies dont la première est spécialisée dans le démontage des avions à l’aéroport de Tabarka -Ain Drahem et la deuxième consacrée aux services aériens dans les aéroports tunisiens, selon un communiqué de ce conseil qui relève du ministère du transport .

Le conseil a également, donné lors d’une réunion tenue mercredi, à Tunis, son accord de principe pour la création de deux autres compagnies dans les domaines d’épandage aérien, dans les gouvernorats de Siliana et Zaghouan ainsi que trois autres sociétés de formation des agents de l’aviation civile.

La réunion a traité, d'autre part, le dossier de la compagnie aérienne "Syphax Airlines". D'après le communiqué, la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cette dernière a été refusée.

En effet, le Conseil national de l’aviation civile a estimé après l’examen du dossier présenté par la compagnie aérienne, que suite à la crise que connait ” Syphax Airlines ” depuis l’année 2015, les conditions d’obtention de l’autorisation d’exploitation ne sont plus remplies en ce qui concerne les compétences professionnelles, les moyens techniques et humains et ce conformément à l’article 108 du Code de l’aviation civile.

Le conseil a appelé ” Syphax Airlines ” à présenter les documents nécessaires conformément aux règlementations en vigueur et de lui soumettre le dossier de nouveau.

