"Sanaat Bladi" de retour pour une 6e édition

26 candidats (15 filles et 11 garçons) qui vont devoir s’affronter dans 6 catégories : le métal, le bois, la poterie, le cuir, le tissage et la broderie. | DR

ARTISANAT - Après une petite absence en 2016, l’émission dédiée à l’artisanat marocain "Sanaat Bladi" est de retour pour une 6e saison. Une nouvelle édition qui se place sous le signe du renouveau.

L’émission a opéré une refonte totale. Ainsi, un logo or sur fond noir est venu remplacer les tonalités bleues des éditions précédentes. La présentation des apprentis a également changé. Au lieu de la rue des artisans, l’édition de cette année présentera les candidats dans des ateliers open-space. "Réunir les candidats dans cette atmosphère 'factory' a pour but de favoriser la synergie entre les différents corps de métiers, il ne s’agit plus de se spécialiser dans une catégorie, mais plutôt de combiner les efforts et la créativité", indique Fouad Loukili, producteur artistique et créateur du concept de l’émission.

Autre nouveauté, les candidats ne seront pas cette année des apprentis artisans. Les équipes de l’émission ont préféré dénicher les talents dans les Instituts de technologie appliquée (ITA) relevant de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), à l’Académie des arts traditionnels à Casablanca, et parmi les coopératives marocaines. Au total, 26 candidats (15 filles et 11 garçons) vont devoir s’affronter dans 6 catégories: le métal, le bois, la poterie, le cuir, le tissage et la broderie.

Quand artisanat rime avec modernité

En tout, la compétition s’étalera sur 7 primes aux thématiques différentes, allant de "l'art de la réception", au "bain et bien-être", en passant par les "Grandes fêtes"... Chaque prime apportera son lot d’épreuves et de défis aux candidats, qui seront accompagnés, tout au long de l’aventure, par des coachs et des maîtres artisans, le tout sous l’œil vigilant des trois membres du jury. "Notre mission est de cadrer sans intervenir, tout en apportant les ajustements nécessaires pour instaurer un dialogue entre l’artisan et le processus moderne de design", explique Soumiya Jalal Mikou, architecte, artisane tisseuse et membre du jury.

Car à "Sanaat Bladi", artisanat rime avec modernité. "Il ne faut pas oublier qu’un artisan vit de son art. Les pièces produites par nos jeunes artisans sont donc destinées avant tout au circuit commercial. Et pour qu’elles puissent trouver leur place dans un salon à Tokyo, une chambre à Milan ou un bureau à New York, il faut qu’elles portent en elle une part de modernité en plus de l’ADN traditionnel dont elles émanent", précise Fouad Loukili. Pour la petite histoire, les créations de la promotion 2013 de l’émission ont été offertes au jury du Festival international du film de Marrakech qui était présidé par Martin Scorsese et comptait des noms de renom du cinéma à l’instar de Park Chan-wook, Patricia Clarkson ou encore Marion Cotillard. Une fierté pour les lauréats!

Des pays du Golfe intéressés par le concept

Pour cette édition, les candidats sont logés à Casablanca où un espace leur a été spécialement aménagé. En plus des ateliers et des espaces de détente, une salle d’exposition (pour les pièces gagnantes) et une bibliothèque sont à leur disposition. Cette dernière comporte d’ailleurs une sélection de livres rares qu’ils peuvent consulter à loisir.

Lancée en 2010 en partenariat avec le ministère de l’Artisanat et de l’Économie sociale, l’émission "Sanaat Bladi" a rapidement connu un franc succès avec une audience moyenne de 6 à 7 millions de téléspectateurs par saison selon l’équipe de production. Elle a par ailleurs été récompensée à deux reprises à l’international en remportant le trophée de la meilleure création originale et celui du meilleur divertissement. L’engouement est tel que les producteurs ont été approchés pour présenter le concept dans d’autres pays à fort potentiel artisanal, notamment des pays du Golfe et des pays d’Amérique latine.

L’émission sera diffusée à partir de ce dimanche 3 septembre sur la chaîne publique 2M.