Un individu soupçonné de l’assassinat d’un octogénaire et du vol de son véhicule en avril dernier a été présenté jeudi devant le tribunal d’Hussein Dey, a indiqué la Sûreté de wilaya d’Alger, mettant ainsi fin au mystère entourant la disparition de la victime.

L’affaire remonte à avril dernier lorsque la police a découvert à la plage des Sablettes à Hussein Dey, le bras gauche d’une personne, et un lien a été établi avec la personne signalée comme disparue, a expliqué le lieutenant Tarek Ouazene de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI).

Les enquêteurs ont orienté leurs recherches vers la piste d’un réseau de vol de véhicules étant donné que celui de la victime a aussi disparu. Suite aux investigations, l’identité d’un individu déjà condamné pour le même motif a pu être déterminée avant d’être arrêté au cours de la semaine et de reconnaître les faits.

Lors de la perquisition à son domicile, la police a retrouvé une partie du corps de la victime enterrée dans la cave, a fait savoir le lieutenant Ouazene qui a ajouté que les tests ADN vont permettre d'identifier le cadavre.

Après une fouille, le téléphone portable de la victime a été également récupéré mais son véhicule n’est toujours pas retrouvé, toujours selon la même source qui a fait état en outre de la découverte sur les lieux de nombreux documents qui ont été présentés à la presse à la Sûreté de wilaya d’Alger, dont des cartes grises, des contrats d’assurance et plusieurs photocopies de diverses pièces qui sont en cours d’expertise pour identifier leurs propriétaires.

Trois véhicules touristiques, de fausses plaques d’immatriculation, des téléphones portables et des sommes d’argent sont aussi retrouvés. L’enquête se poursuit toujours pour identifier d’autres complices du réseau de trafic international de véhicules sévissant à Alger et à Médéa, et ce sous l’autorité du procureur du tribunal d’Hussein Dey. Le meurtrier présumé fait face aux chefs d'accusation notamment d'"assassinat avec préméditation, de mutilation du corps de la victime et de vol qualifié".

