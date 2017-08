ANSEJ: entrée en activité à Ouargla de 45 micro-entreprises durant le 1er semestre 2017

Quarante-cinq (45) micro-entreprises, montées par le biais du dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), sont entrées en activité durant le premier semestre de l’année en cours dans la wilaya d’Ouargla, a appris l'APS auprès de l’antenne locale de ce dispositif.

Générant plus d’une centaine de postes d’emplois, ces entités, dont 13 gérées par des femmes, sont réparties sur divers segments économiques, notamment le bâtiment et travaux publics, l’hydraulique, l’agriculture, l’artisanat, l’industrie et les services, a-t-on précisé.

Durant la même période, l’antenne d’Ouargla de l’ANSEJ a fait état d’un total de 12 projets financés au titre des formules dites triangulaires (apport personnel, banque et ANSEJ) et bipartite (apport personnel et ANSEJ), en plus de 13 dossiers validés et 13 autres inscrits, dont trois porteurs de projets universitaires et 10 autres diplômés du secteur de la formation professionnelle.

Le nombre de projets financés par l’ANSEJ au profit des diplômés des secteurs de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur a connu, ces dernières années, une progression "notable" dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on relevé.

Le taux des projets financés en faveur de promoteurs issus du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels est passé de 12% en 2011 à 59% en 2016, alors que celui des promoteurs universitaires est passé de 6% à 33%, sur la même période, a-t-on détaillé.

Concernant la frange féminine, le taux de projets financés par ce dispositif au profit de cette catégorie sociale a enregistré, lui aussi, une hausse "sensible" passant de 9% à 19%, sur la même période.

L’antenne d’Ouargla de l’ANSEJ s’engage à assurer l’accompagnement aux futurs promoteurs dans l’ensemble des démarches entrepreneuriales, en mettant à leur disposition des informations et conseils liés notamment à la gestion d’une entreprise.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.