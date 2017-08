La Tunisie, le 1e pays d'Afrique du Nord en matière de consommation d'alcool, selon l'OMS

Selon le dernier décompte de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la Tunisie arrive à la 33ème place en Afrique en matière de consommation d'alcool, avec 1,26 litres d'alcool pur par an et par habitant de plus de 15 ans.

Des chiffres qui classent la Tunisie en tête des pays de de l'Afrique du Nord. Le Maroc est au 43e rang avec 0,45 litres, l'Algérie est à la 49e place, soit l'avant dernière avec 0,11 litres, quant à l'Egypte, elle se retrouve au 45e rang avec 0,20 litres.

Une évolution de la consommation d'alcool mesurée en quantité de litres d’alcool pur, par an et par habitant de plus de 15 ans.

Le premier pays africain porté vers l'alcool est le Gabon avec une moyenne de 9,01 litres. Le deuxième pays est le Nigeria (8,9 litres), puis l’Ouganda (8,33 litres). Sachant que que la Mauritanie, la Libye, la Somalie et la Namibie ne sont pas prises en compte dans ce classement. L’OMS a aussi mesuré dans chaque pays, la consommation des seuls buveurs d’alcool, en excluant toutes les populations abstinentes.

Les pays musulmans enregistrent un taux de consommation d'alcool important comme les Emirats Arabes Unis avec 32,8 litres d'alcool pur par an et par habitant de plus de 15 ans, le Tchad avec 33,9 litres, le Mali avec 29,3 litres.

À titre de comparaison, toujours selon l'OMS, les Européens consomment en moyenne 10 à 12 litres d'alcool pur par an et par habitant de plus de 15 ans. Les Américains à 8,55 litres et les Chinois à 5,75 litres.

