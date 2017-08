Algérie 2.0 revient pour une 6e édition en décembre à Alger

Le carrefour international des professionnels des TIC et du WEB "Algeria 2.0" revient pour la 6e année consécutive et se tiendra du 5 au 9 décembre prochain au cyberparc de Sidi Abdellah. Cette nouvelle édition sera dédiée à l’Afrique et aux pays émergents.

Algérie 2.0 est un événement qui rassemble chaque année les professionnels du secteur des technologies de l'information et de la communication afin de débattre et s'informer des nouvelles tendances technologiques et l'importance de celles-ci dans le développement économique et social.

Comme chaque année cette nouvelle édition verra la participation d'experts algériens et étrangers. Parmi ces speakers, Samir Abdelkrim fondateur de la startup Malek Semar cofondateur chez Glob et bien d'autres. Ils animeront des conférences, workshops et formations au profit des 6000 participants attendus.

Au cours de ces 5 jours d’événement, plusieurs thématiques seront abordées notamment l'e-paiement, le marketing digital, la mobilité en Afrique...etc.

Cette année encore une battle graphique est prévue au cours de l’événement.

