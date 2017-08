Le Makroudh à base de figue de Djebba (gouvernorat de Béja) a remporté le prix de la création culinaire parmi une trentaine de préparations présentées par 13 candidates, à l’occasion de la Journée d’information et de promotion de la figue de Djebba, organisée lundi 28 août.

Le jury s’est félicite de la créativité des femmes de Djebba et de leur capacité d’innovation dans la valorisation des figues locales à travers la pâtisserie, les jus, les confitures et les mets traditionnels, affirme Amel Djaït, membre du jury, lequel est composé de représentants de l’Office national du tourisme, de l’association tunisienne des professionnels de l’art culinaire et du programme de coopération tuniso-suisse.

Faouzi Djebbi, président de l’association du festival de la figue de Djebba qui a organisé cette journée d’information et de promotion en coordination avec l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le groupement interprofessionnel des fruits, souligne que la valorisation des figues de Djebba dans l’art culinaire devra contribuer à créer de nouvelles sources de revenu et à faire du village de Djebba une destination touristique.

Une visite dans les vergers de Djebba a été organisée, à l’occasion de cette journée, agrémentée par des séances de dégustation.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.