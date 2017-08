Formation au profit de plus de 1.300 policiers dans le langage des signes (DGSN)

Plus de 1.300 policiers ont bénéficié d'une formation dans le langage des signes en vue de communiquer avec les malentendants et dans le souci d'apporter les meilleurs services à cette frange de la société, a indiqué mercredi la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Organisée en coordination avec les directions de l'action sociale (DAS) des 48 wilayas du pays, cette opération s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique de formation lancée par la DGSN pour laquelle 1.340 policiers sont initiés à une session de formation dans le langage des signes, notamment ceux chargé de l'accueil au niveau des sièges de la Sûreté de wilaya, des daïras et de la sûreté urbaine, précise le communiqué.

La DGSN a indiqué que cette initiative s'ajoutait à celles de proximité et celles destinées au profit de la société visant à améliorer les prestations de toutes les catégories sociales notamment celles des personnes aux besoins spécifiques de manière à faciliter la communication avec eux.

A souligner également que la DGSN a élaboré un programme en prévision de l'Aid El Adha et la prochaine rentrée scolaire, à travers la mobilisation de plus de 150.000 policiers de différents grades à travers tout le territoire national.

Cette opération vise à assurer de bonnes conditions sécuritaires en prévision de la rentrée sociale vu le grand trafic routier et la circulation des personnes, tout en intensifiant les patrouilles mobiles et pédestres dans les lieux publics.

Des moyens techniques modernes et des brigades canines seront mobilisés surtout durant les deux jours de l'Aid El Adha, outre la sécurisation des établissements d'éducation et universitaires et la distribution de dépliants pour sensibiliser les citoyens et les usagers de la route.

