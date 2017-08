L'artiste marocaine Amina Agueznay exposée à Marseille

DESIGN - Retour aux sources pour l'artiste marocaine Amina Agueznay. L'artiste marocaine revient à Marseille exposer une de ses oeuvres à l'occasion du festival d’Art Contemporain Art-O-Rama, organisé en marge du festival OPENMYMED.

Une oeuvre réalisée en 2010 à l'occasion du OPENMYMED Prize, décerné par la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM) à Marseille. Cette même année, l'artiste faisait partie des sept lauréats de ce prix ouvert à 19 pays méditerranéens, "qui décèle et accompagne chaque année de jeunes créateurs de mode", explique MMMM dans un communiqué. En 2017, c'est Amine Bendriouich qui faisait partie des lauréats.

Les lauréats de 2010 étaient ainsi en charge de réaliser l'exposition "Ombres Portées", en hommage aux grands couturiers de la Méditerranée. Amina Agueznay avait choisit alors de rendre hommage au styliste franco-tunisien Azzedine Alaïa, en réinterprétant une des robes du créateur.

"Pour répondre au hiératisme quasi byzantin de la création d’Azzedine Alaïa, Amina nous offre un colossal et immense collier fait de cordes rouges et noires et de métal. Des anneaux reliés en jaseron, semblent s’enrouler en une accumulation infinie… comme en une transe soufique dépassant l’inconfort de l’accessoire", explique la MMMM.

Amina Agueznay a d'abord commencé sa formation en tant qu'architecte, avant de se tourner vers la création de bijoux. L'architecture constitue cependant une part essentielle de son processus de création, comme l'explique cette dernière en décrivant son oeuvre: "On reconnaît mon identité dans cette œuvre, avec ce côté très architecturale de part son gigantisme, et elle est également très féminine, on sent toujours que la femme est imprégnée dans la matière".

Le Festival OPENMYMED se déroule actuellement dans la cité phocéenne jusqu'au 10 septembre. L'oeuvre d'Amina Agueznay est, elle, exposée à la Friche Belle de Mai de Marseille.