80% des manuels scolaires disponibles au niveau des centres de distribution relevant de l'ONPS

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, a affirmé mardi à Alger, que 80% des manuels scolaires étaient disponibles au niveau des centres de distribution relevant de l'Office national des publications scolaires (ONPS).

"80% des manuels scolaires sont disponibles au niveau des centres de distribution de l'ONPS", a précisé la ministre au forum du journal Echaab, indiquant que tous les livres du deuxième palier de l'enseignement primaire "seront nouveaux à la rentrée scolaire".

Mme Benghabrit a rappelé qu'en prévision de la rentrée scolaire 2017-2018, l'ONPS avait mis à la disposition des élèves 30 nouveaux manuels scolaires et 6 cahiers d'activités concernant le deuxième palier des cycles primaire et moyen (3e et 4e année primaire et 2e et 3e année moyenne), et ce dans le cadre des réformes des programmes scolaires engagées l'année dernière.

La ministre a révélé que "la commission de mise conformité et de suivi des manuels scolaires a refusé la validation de (7) nouveaux manuels destinés aux élèves du deuxième palier de l'enseignement moyen (2e et 3e année), précisant que l'un des motifs avancés par la commission est que "le contenu de certains d'entre eux ne cadre pas avec le niveau des élèves".

"Les anciens livres ont donc été actualisés", a-t-elle dit, précisant que les nouveaux manuels seront prêts pour ce cycle à la rentrée 2018-2019".

L'évaluation et la révision des nouveaux livres "nécessite cinq à huit mois et mobilise 15 intervenants pour chaque matière", a fait savoir la ministre, soulignant que "les cadres chargés de la révision sont choisis sur la base de leur compétence d'enseignant dans les secteurs de l'Education et de l'Enseignement supérieur".

Pour l'élaboration des nouveaux programmes et livres scolaires, il a été tenu compte de la "dimension nationale" à travers les textes littéraires algériens sélectionnés par la commission interministérielle (Education-Culture) installée à cet effet début 2017.

Mme Benghebrit a indiqué que la liste des textes littéraires de référence en langue arabe, amazighe et française en cours d'élaboration "sera prête en octobre prochain".

Onze (11) maisons d'édition ont remporté l'appel d'offres national lancé pour l'impression des livres scolaires de 2e génération au titre de la mise en œuvre de la loi d'orientation sur l'éducation qui interdit le monopole de l'impression du livre scolaire par une seule maison d'édition, a rappelé la ministre.

