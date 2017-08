L'ONCF renforce la circulation des trains pour l'Aid Al Adha

TRANSPORT - En prévision de l'Aid Al Adha, ce vendredi 1er septembre, et en prévision de l'affluence des voyageurs qui célébreront cette fête religieuse en profitant d'un long week-end, l'ONCF annonce le déploiement d'un plan de transport "Spécial Aïd", dès ce mardi 29 août et jusqu'au dimanche 3 septembre.

Les principaux axes du réseau ferroviaires, à savoir Casablanca- Rabat- Fès-Marrakech-Tanger-Oujda, Nador et Khouribga, bénéficieront ainsi d'une augmentation du nombre de trains, et du renforcement des équipes chargées de l’accueil et de l’orientation des voyageurs dans les gares et à bord des trains.

L'achat des billets sera par ailleurs facilité grâce au renforcement du nombre de guichets de vente de billets, à la mise en place de distributeurs automatiques de tickets et la possibilité d'acheter en ligne son billet sur le site www.oncf-voyages.ma



Pour garantir aux voyageurs les meilleures conditions de confort et de sécurité, l'ONCF indique dans un communiqué le renforcement de l'effectif de Police ferroviaire et assurer ainsi le maintien de l’ordre et la sûreté des voyageurs, aussi bien en gare qu’a bord des trains.

L’Office partage également quelques conseils pour éviter les éventuels encombrements que peut connaitre cette période: s’informer au préalable sur les horaires des lignes sollicitées, se procurer les billets aller/retour à l’avance, et respecter l’emprunt des trains indiqués sur leurs billets.

Différents moyens sont mis à disposition des voyageurs pour obtenir information et assistance 24h/24, et 7jours/7, dont le centre de relation clients au 2255 (au prix d'une communication locale), les sites web www.oncf.ma et www.oncf-voyages.ma, ainsi que sur l'application mobile "ONCF Trafic" pour s'informer en temps réel de la situation du trafic.