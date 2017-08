Comment avoir des orgasmes multiples: 9 conseils pour les femmes

Pour plusieurs femmes, atteindre l'orgasme pendant une partie de jambes en l'air peut s'avérer difficile, alors l'idée d'avoir des orgasmes multiples relève, pour elles, de la fiction.

Mais selon la spécialiste du sexe Tracey Cox, les demoiselles sont plus que capables de jouir à répétition. "Puisque les femmes ne tombent pas aussi facilement dans la phase d'aboutissement post-orgasme que les hommes, il est plus facile pour nous de remonter et d'avoir plus d'orgasmes successivement", a-t-elle déclaré à nos collègues du HuffPost Royaume-Uni.

Le plus beau, c'est qu'il y a des trucs pour y arriver.

1. Faites des exercices de Kegel

Malheureusement, avoir des orgasmes époustouflants nécessite un peu d'entraînement. On ne parle pas d'aller au gym faire des biceps, mais de faire des exercices de bas ventre nommés Kegel.

"Comme le reste de votre corps, si votre muscle du plancher pelvien est tonique et en forme, il fonctionnera mieux, pompant encore plus de sang dans le bassin (ce qui est idéal pour l'excitation) et vous permettant de contracter plus fort - donnant des orgasmes plus longs et plus intenses", affirme Mme Cox.

"Il suffit de serrer le muscle que vous utilisez pour retenir l'urine, le maintenir pendant deux secondes, puis de relâcher. Faites-le 20 fois, trois fois par jour", conseille-t-elle.

2. Travaillez votre technique du "peaking"

On dit que toutes bonnes choses viennent à qui sait attendre, et c'est la même chose pour ceux qui veulent un orgasme. Domptez-vous à vous rapprocher de l'orgasme puis à progresser tranquillement jusqu'au moment ultime, plutôt que de tout précipiter.

Mme Cox enseigne le "peaking". "Ça implique de vous rendre presque au point de l'orgasme, attendre que l'excitation diminue un peu, puis remonte à nouveau. Ça vous entraîne à rester dans un haut état d'excitation, en suivant un orgasme en vague, plutôt que d'en avoir un qui commence au bas et monte sur une courbe régulière".

"Non seulement ça optimise la libération des endorphines, mais apprend aussi à votre corps à rester de façon pratiquement permanente dans une zone de plaisir orgasmique, vous permettant d'orgasmer encore et encore".

3. Développez les déclencheurs d'orgasme

Tracey Cox suggère :"Concentrez-vous sur ce que vous faites naturellement à l'approche de l'orgasme, puis exagérez-le. Si vous respirez plus fort et plus vite, respirez encore plus lourdement la prochaine fois que vous arrivez au climax. Si vous remarquez que vous tendez vos orteils et que vous tirez la tête vers l'arrière, faites-le".

"Rendez-vous au point ou votre cerveau pense 'Ha, une respiration forte et les orteils recroquevillés, elle est sur le point d'avoir un orgasme'!"

4. Ne vous précipitez pas!

Quand vous pensez être prête à essayer d'avoir des orgasmes multiples avec votre partenaire (ou en solo), souvenez-vous de la règle d'or : il ne faut pas presser les choses. Vous pouvez par exemple appliquer du lubrifiant tranquillement sur le sexe de votre partenaire et recommencer tranquillement, en vous assurant que votre partenaire est confortable.

L'experte sexuelle Eve Fifer affirme :"votre corps sera beaucoup plus sensible après votre premier orgasme, ce qui signifie que continuer avec une forte stimulation immédiatement après peut être pénible. Et nous ne voulons pas ça".

5. Ayez recours à une stimulation différente

Personne n'aime s'ennuyer dans le lit, surtout votre cerveau. Et si vous pensez jouir encore et encore avec le même stimulus, alors vous allez probablement être déçue. Mélangez le tout un peu.

"Si vous avez eu votre premier orgasme en faisant l'amour, vous avez plus de chances d'en avoir un second en faisant du sexe oral au lieu de vous adonner à la pénétration", soutient Mme Cox.

"Un troisième pourrait être possible en vous masturbant vous-mêmes - ce sera le plus dur à avoir, alors faites appel à l'expert de votre corps (vous-même)".

6. Prenez un moment pour vous détendre

Il y a une grande différence entre prendre un moment pour relaxer entre les orgasmes et juste laisser votre corps s'éteindre et s'endormir. Bien sûr, il est important de vous donner un bref moment de détente (ce n'est pas un camp d'entraînement militaire), mais restez connectés au moment présent et ne dérivez pas.

"Gardez votre tête remplie de pensées inappropriées", conseille Mme Fifer.

7. N'oubliez pas de respirer

Ne songez pas qu'à votre objectif d'orgasmes et surtout pas au point d'oublier de respirer correctement, car ça peut jouer un important rôle sur vos probabilités de jouir une deuxième ou une troisième fois.

"Certains experts disent (à tort) que retenir son souffle lors de l'orgasme augmente la sensation, d'autres disent que si vous privez votre cerveau d'oxygène, ça oblige le sang porteur d'oxygène à s'écouler vers les organes génitaux", affirme Cox

"Continuer à respirer profondément durant l'orgasme est recommandé par tous les adeptes du sexe qui prétendent que vous êtes plus susceptible d'en avoir un second".

8. N'oubliez pas votre partenaire

Alors que vous pensez à votre anatomie féminine et votre plaisir, il est important aussi de ne pas négliger la personne avec qui vous êtes au lit, d'autant plus qu'elle a probablement déjà eu son orgasme et ne se sent pas nécessairement dans l'ambiance pour une deuxième ronde.

"La capacité d'une femme à expérimenter (des orgasmes multiples) dépend d'à quel point elle est détendue et en phase avec son corps, à quel point son partenaire est motivé", a écrit la chroniqueuse sexe et relations, Suzi Godzon dans le Times.

9. Rappelez-vous que ça vient avec la pratique

Comme tout dans la vie, si vous voulez devenir bon, vous allez devoir vous pratiquer avant.

"Chaque orgasme sera plus intense que le précédent, et le plus vous pratiquez, le plus facile il est facile d'atteindre le deuxième, et le troisième, et le quatrième", explique Mme Fifer.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost UK a été adapté de l'anglais.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.