Mousson en Inde: Bombay paralysée par des inondations

CATASTROPHE NATURELLE - La mégalopole indienne Bombay était paralysée mardi par des précipitations torrentielles qui ont inondé ses rues et perturbé la vie de ses 20 millions d'habitants, selon les autorités locales.

Plus de 100 mm d'eau sont tombés mardi sur Bombay et les services météorologiques s'attendent à ce que les pluies diluviennes durent encore 24 heures, indique-t-on de même source, notant que des opérations de secours ont été lancées dans les zones les plus proches de la mer, où la marée haute attendue en fin de journée pourrait aggraver la situation.

Face à cette situation, les autorités ont appelé les habitants à rester chez eux, à un moment où des dizaines de vols et de trains ont été annulés.

Les scientifiques attribuent les inondations endémiques dans la capitale économique de l'Inde à son rapide développement urbain qui étouffe le système de canalisations.

En 2005, des inondations à Bombay avaient fait plus de 500 morts, en grande majorité dans les bidonvilles.